Farmer ID: योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, खाद की तस्करी रोकने को नई व्यवस्था लागू

सरकार द्वारा पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद किसानों में राहत का माहौल है। किसानों का कहना है कि पिछले वर्षों में कई बार खाद के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ी थीं, लेकिन इस बार पर्याप्त स्टॉक की खबर से चिंता कम हुई है। हालांकि किसानों ने यह भी कहा कि प्रशासन को जमीनी स्तर पर निगरानी मजबूत करनी होगी ताकि वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंच सके।