अखिलेश यादव ने बड़े मंगलवार के भंडारे में खाई पूढ़ी, फिर सरकार से पूछे तीखे सवाल, कहा- रुपया कितना गिरेगा, क्या पाताल पहुंच जाएगा?

उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के मुख्यमंत्री बनने के बाद से प्रदेश में अब तक कुल 17,043 पुलिस एनकाउंटर किए गए हैं। यह आंकड़ा औसतन हर दिन लगभग 5 एनकाउंटर के बराबर है। सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि इन एनकाउंटर्स के दौरान 289 'कुख्यात अपराधी' मारे गए, जबकि 11,834 अपराधी घायल हुए। इसके अलावा संगठित अपराध और गंभीर मामलों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने यह भी बताया कि इस दौरान 18 पुलिसकर्मियों की जान गई, जबकि 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए।