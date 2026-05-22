Judges On Cycle: ईंधन बचत के लिए लखनऊ में जज साइकिल से पहुंचे कोर्ट, न्यायपालिका की अनोखी पहल

देशभर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती खपत चिंता का विषय बनी हुई है। इसके साथ ही बड़े शहरों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में न्यायपालिका की यह पहल एक सामाजिक संदेश के रूप में देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग बढ़ाना चाहिए.इससे ट्रैफिक जाम कम होगा.कार्बन उत्सर्जन घटेगा.लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

