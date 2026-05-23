LU SummerVacation: लखनऊ विश्वविद्यालय में समर वेकेशन घोषित, छुट्टियों के बीच भी ड्यूटी करेंगे कई शिक्षक

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ विश्वविद्यालय के सभी विभागों और संबद्ध महाविद्यालयों में लागू होगा। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। Lucknow समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी किए जाने के बाद कई शिक्षण संस्थानों ने छुट्टियों की घोषणा शुरू कर दी है।