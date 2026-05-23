नाई-निषाद-राजभर पर कांग्रेस का फोकस! यूपी में ‘पंजे’ का नया मास्टरप्लान, राहुल गांधी के मिशन से बदलेगा सियासी समीकरण?

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी हलचल लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मोड में नजर आने लगे हैं, वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यूपी में लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहले से ही संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस की रणनीति ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।