23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

नाई-निषाद-राजभर पर कांग्रेस का फोकस! यूपी में ‘पंजे’ का नया मास्टरप्लान, राहुल गांधी के मिशन से बदलेगा सियासी समीकरण?

UP Politics: ईबीसी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का नया मास्टरप्लान क्या है, क्या राहुल गांधी के मिशन से सियासी समीकरण बदलेगा ?

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

May 23, 2026

up politics will rahul gandhi akhilesh yadav new social engineering increase bjp tension lucknow

नाई-निषाद-राजभर पर कांग्रेस का फोकस! फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज,

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी हलचल लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मोड में नजर आने लगे हैं, वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यूपी में लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहले से ही संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस की रणनीति ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।

कांग्रेस का फोकस अब ‘अत्यंत पिछड़ा वर्ग’ पर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी रणनीति को नई दिशा देना शुरू कर दिया है। पार्टी का पूरा फोकस अब ‘अत्यंत पिछड़ा वर्ग’ यानी EBC वोट बैंक पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली के दौरे के दौरान कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण कर सामाजिक संदेश देने की कोशिश की।

सूत्रों की मानें तो कांग्रेस जून के मध्य में लखनऊ में एक बड़ी बैठक आयोजित करने की तैयारी कर रही है, जिसमें EBC समुदायों को साधने की रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी मान रही है कि यूपी में सत्ता की लड़ाई में यह वर्ग निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

राहुल गांधी की राजनीति का केंद्र बने पिछड़े और दलित

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राहुल गांधी लगातार अपनी सभाओं में “पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित” शब्दों पर जोर देते रहे। उन्होंने ‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी’ जैसे नारों के जरिए सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कोशिश की।

राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग उठाते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी से जोड़कर पिछड़े वर्गों में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है।

यूपी में किन जातियों पर कांग्रेस की नजर?

सूत्रों के अनुसार यूपी कांग्रेस अब नाई, राजभर, निषाद, कश्यप, विश्वकर्मा और अन्य अत्यंत पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। माना जाता है कि इन समुदायों की आबादी प्रदेश में करीब 26 फीसदी के आसपास है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल ओबीसी आबादी 50 फीसदी से अधिक मानी जाती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर जातीय जनगणना का मुद्दा और ज्यादा जोर पकड़ता है, तो उसे इन वर्गों का समर्थन मिल सकता है।

लगातार बैठकों के जरिए संगठन मजबूत करने की कोशिश

पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस किसानों, वकीलों, जाटों, गुर्जरों, निषादों, पासियों, लोधियों और सवर्ण समाज के साथ लगातार बैठकें करती रही है। पार्टी का लक्ष्य केवल चुनावी गठबंधन नहीं, बल्कि जमीन पर अपना संगठन मजबूत करना भी है।

कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तरह 2027 में भी विपक्षी एकजुटता का फायदा मिल सकता है। 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और भाजपा के खिलाफ संविधान बचाने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था।

राहुल गांधी के बयान और भाजपा पर हमले

राहुल गांधी लगातार भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। रायबरेली में आयोजित ‘बहुजन स्वाभिमान सभा’ में उन्होंने सामाजिक न्याय और संविधान के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। उनके बयानों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अब आक्रामक विपक्ष की भूमिका में दिखना चाहती है, ताकि यूपी में खोया जनाधार वापस हासिल किया जा सके।

गठबंधन रहेगा या बढ़ेगी सीटों की खींचतान?

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी में INDIA गठबंधन एकजुट रहेगा। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन का आधार “जीतने की क्षमता” होगी। ऐसे में आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के बीच तनातनी बढ़ सकती है।

पंचायत चुनाव के जरिए जमीनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी

कांग्रेस अब पंचायत चुनावों में भी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है। पार्टी का मानना है कि अगर गांव स्तर पर संगठन मजबूत हुआ तो विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है।

कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे पहले ही संकेत दे चुके हैं कि पार्टी पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत स्तर पर बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कई सीटों को पहले ही संभावित जीत वाली सीटों के रूप में चिन्हित कर लिया है।

2017 में कमजोर, 2024 में मजबूत दिखा गठबंधन

2017 विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों दलों की संयुक्त रणनीति सफल नजर आई। समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस भी कई सीटों पर मजबूत वापसी करती दिखाई दी।

अब दोनों दलों की नजर 2027 पर है। कांग्रेस EBC और सामाजिक न्याय की राजनीति के जरिए अपना आधार बढ़ाना चाहती है, जबकि सपा पीडीए फार्मूले के सहारे भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में जुटी है।

ये भी पढ़ें

‘PM मोदी कह रहे हैं विदेश यात्रा पर मत जाइए और खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं’, राहुल गांधी बोले-आर्थिक तूफान आने वाला है
रायबरेली
rahul gandhi targets pm narendra modi during his raebareli visit find out what he said up politics

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

political

political news

politics

राहुल गांधी

समाजवादी पार्टी

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

उत्तर प्रदेश विधानसभा

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 May 2026 11:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / नाई-निषाद-राजभर पर कांग्रेस का फोकस! यूपी में ‘पंजे’ का नया मास्टरप्लान, राहुल गांधी के मिशन से बदलेगा सियासी समीकरण?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

IAS बनना चाहती थीं मायावती तो फिर कैसे हो गई राजनीति में एंट्री? वो 3 ‘अनकहे’ किस्से जो शायद ही मालूम हों!

mayawati wanted to become ias how did she enter politics 3 untold stories that rarely known up politics
लखनऊ

लखनऊ सर्राफा बाजार में सोना-चांदी फिर चमके, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे दाम

सर्राफा बाजार में बढ़ी चमक, ग्राहकों पर महंगाई की मार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

तपते यूपी में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, अगले 7 दिन लू और भीषण गर्मी से हाल बेहाल

मौसम विभाग का अलर्ट: बुंदेलखंड में रेड अलर्ट, पूर्वांचल में येलो चेतावनी जारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधानों को बनाया जाएगा प्रशासक! मांग पूरी करेगी सरकार, ओपी राजभर से लेकर बड़े नेताओं से लगातार बातचीत जारी

panchayat chunav update gram pradhan may appointed administrators continuous talks with op rajbhar
लखनऊ

UP में 62 साल बाद रिटायर होंगे शिक्षा मित्र! CM योगी ने राज्य के सभी BSA से मांगे सुझाव, क्या है सरकार का प्लान?

Chief Minister Yogi Adityanath
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.