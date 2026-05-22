Bank Holiday: SBI कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ बिगुल, देशभर में बैंक हड़ताल से करोड़ों ग्राहक होंगे प्रभावित

इस बीच बैंकिंग सेवाओं में संभावित बाधा को देखते हुए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे चेक क्लियरेंस, लोन, केवाईसी (KYC), नकद लेन-देन और अन्य जरूरी बैंकिंग कार्य जल्द से जल्द निपटा लें। हालांकि राहत की बात यह है कि बैंक की डिजिटल सेवाएं- नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, YONO ऐप, UPI और ATM सेवाएं - सामान्य रूप से चालू रहेंगी।