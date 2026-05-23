UP के 75 जिलों में लागू होगी ‘श्रमिक विद्या योजना’, CM योगी बोले- कोई बच्चा मजबूरी में शिक्षा से वंचित न रहे

UP सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना वर्ष 2020 में शुरू की थी। इस योजना के तहत 8 से 18 वर्ष के कामकाजी बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है और आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान में यह योजना केवल 20 जनपदों में चल रही है। मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र के सहयोग से इन बच्चों के कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा है। नए प्रावधानों के साथ योजना के विस्तार से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे शिक्षा से जुड़ सकेंगे और बाल श्रम की समस्या पर प्रभावी अंकुश लगेगा।