महिलाओं को 33% आरक्षण स्टालिन से हजम नहीं हो रहा

महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने पर मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की प्रतिक्रिया को लेकर अन्नाद्रमुक महासचिव एडपाडी के. पलनीस्वामी ने मंगलवार को कड़ी आलोचना की है। पलनीस्वामी ने दिण्डीगुल में पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन महिलाओं को आरक्षण दिए जाने को सहन नहीं कर पा रहे हैं।पलनीस्वामी ने कहा, ‘‘महिलाओं को 33% आरक्षण देने संबंधी विधेयक पारित करने के लिए केंद्र सरकार ने संसद का सत्र बुलाया है। इससे राजनीतिक व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी। यह महिलाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग थी।’’उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री स्टालिन पूछते हैं कि चुनाव के समय संसद का सत्र क्यों बुलाया गया। केवल 5 राज्यों में ही चुनाव हो रहे हैं, अन्य राज्यों में नहीं। चुनावी हार के डर से मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने महिलाओं की मांग पूरी करने के लिए संसद बुलाने का निर्णय लिया है।’’पलनीस्वामी ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना एक ऐतिहासिक कदम है और सरकार ने उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री स्टालिन महिलाओं के लिए आरक्षण की उपलब्धि को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।