सकल जैन समाज ने कोलकाता में निकाली मौन रैली, जैन साध्वियों- संतों की सुरक्षा की पुरजोर मांग

रीवा घटना की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच हेतु विशेष जांच दल (एसआईटी) अथवा न्यायिक जांच आयोग का तत्काल गठन किया जाए। घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग एवं डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखकर उनकी निष्पक्ष जांच हो। इस दुखद दुर्घटना के जिम्मेदारों और दोषियों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देश भर में विहाररत संतों एवं साध्वियों की सुरक्षा हेतु एक व्यापक “संत सुरक्षा प्रोटोकॉल” तत्काल लागू किया जाए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाई जाए। संतों एवं पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग, विशेष सुरक्षा क्षेत्र तथा संरक्षित पैदल पथ विकसित किए जाएं। संतों की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति में सहायता हेतु प्रशासनिक समन्वय तंत्र एवं हेल्पलाइन व्यवस्था स्थापित की जाए। संतों के विरुद्ध होने वाले अपराधों/दुर्घटनाओं को विशेष संवेदनशील श्रेणी में रखकर उनके मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।