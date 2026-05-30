30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोलकाता

डेमोग्राफिक बदलाव के बीच बंगाल में जनगणना एक अगस्त से

सीमा से घुसपैठ की समस्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनगणना का उद्देश्य केवल तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करना है।

3 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Rabindra Rai

May 30, 2026

डेमोग्राफिक बदलाव के बीच बंगाल में जनगणना एक अगस्त से

डेमोग्राफिक बदलाव के बीच बंगाल में जनगणना एक अगस्त से

डेमोग्राफिक बदलाव के बीच पश्चिम बंगाल में एक अगस्त से अगले साल फरवरी के अंत तक जनगणना की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। उन्होंने इस कवायद के महत्व पर जोर देते हुए लोगों से जनगणना प्रक्रिया में भाग लेने अपील की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जनगणना शुरू करने के संबंध में 16 मई, 2025 को पिछली राज्य सरकार को जरूरी पत्र-व्यवहार भेजा था तब सत्ता में मौजूद राज्य सरकार ने उस पत्र-व्यवहार का कोई जवाब नहीं दिया। यह भरोसा दिलाते हुए कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना एक संवैधानिक और जरूरी प्रक्रिया है। इसका राजनीति, जाति या धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।

सीएम सुवेंदु की राज्य के सभी लोगों से प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील

सीएम ने उल्लेख किया कि राज्य के कुछ हिस्सों में घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) में बदलाव आया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीमा की स्थिति की संवेदनशीलता की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया कि राज्य की बांग्लादेश के साथ लगभग 600 किलोमीटर लंबी एक बड़ी सीमा है। इस इलाके में कांटेदार तार की फेंसिंग न होने और पिछली सरकार के सीमा सुरक्षा बल को ज़मीन न देने की वजह से राज्य की जनसांख्यिकी संरचना में काफी बदलाव आया है। सीमा से घुसपैठ की समस्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनगणना का उद्देश्य केवल तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करना है।

जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से

सुवेंदु ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार खासकर उस समय के मुख्य सचिव ने राजनीतिक मंजूरी का इंतजार करते हुए इस जरूरी काम को रोक दिया था, जिससे प्रशासनिक तौर पर गलत मिसाल कायम हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहली बार है जब जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से की जा रही है। इसके अलावा, आम जनता के लिए एक खास प्रावधान जिसे सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा जाता है, शुरू किया गया है, जिससे नागरिक अपनी जानकारी खुद डिजिटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फ-एन्यूमरेशन के लिए यह खास विंडो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी और इस सुविधा का इस्तेमाल 14 सितंबर तक किया जा सकता है। यह मानते हुए कि पश्चिम बंगाल इस प्रक्रिया में दूसरे राज्यों से थोड़ा पीछे है, मुख्यमंत्री ने अपील की कि पूरी प्रक्रिया तय समय में पूरी हो जाए।

सही डेटा बैंक बनाने में अहम भूमिका

हाल ही में बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों के लौटने की कोशिशों का ज़िक्र करते हुए सुवेंदु ने कहा कि जो लोग असली भारतीय नागरिक नहीं हैं, वे जनगणना में अपना नाम रजिस्टर करने के लिए जरूरी कागजात नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक बार जब जनगणना का फाइनल डेटा उपलब्ध हो जाएगा, तो देश और राज्य दोनों के हितों के लिए बहुत सारी जरूरी जानकारी सामने आएगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह जनगणना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई अलग-अलग पब्लिक वेलफेयर स्कीमों को लागू करने में मदद के लिए एक सही डेटा बैंक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि डिजिटल और भौतिक दोनों माध्यमों से होने वाली यह जनगणना प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और व्यापक होगी, जिससे राज्य की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का सटीक आकलन संभव हो सकेगा।

घर-घर जाकर आंकड़ों का सत्यापन होगा

घोषित कार्यक्रम के अनुसार, डिजिटल पंजीकरण के बाद फील्ड वेरिफिकेशन और घर-घर जाकर आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा। आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने सहायता व्यवस्था भी शुरू की है। जनगणना संबंधी जानकारी और शिकायतों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 तथा लैंडलाइन नंबर 033-23359503 जारी किया गया है। सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में गठित नए मंत्रिमंडल की 11 मई को हुई पहली बैठक में जनगणना प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने जनगणना कार्य पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए एक अधिसूचना जारी की

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal

Published on:

30 May 2026 04:25 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / डेमोग्राफिक बदलाव के बीच बंगाल में जनगणना एक अगस्त से

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

सकल जैन समाज ने कोलकाता में निकाली मौन रैली, जैन साध्वियों- संतों की सुरक्षा की पुरजोर मांग

सकल जैन समाज ने कोलकाता में निकाली मौन रैली, जैन साध्वियों- संतों की सुरक्षा की पुरजोर मांग
कोलकाता

‘या तो आप सबसे बड़े झूठे हैं या नाकाम गृह मंत्री’- अमित शाह के घुसपैठ वाले बयान पर महुआ मोइत्रा का तीखा पलटवार

Mahua Moitra
राष्ट्रीय

RG Kar कांड को दबाने की कोशिश में लगा था पूरा तंत्र, सुखेंदु शेखर रॉय का बड़ा बयान

Sukhendu Shekar Roy
राष्ट्रीय

अभिषेक बनर्जी फिर मुश्किलों में, अब CID ने घर पहुंच कर दिया नोटिस, जानें क्या है मामला

TMC leader Abhishek Banerjee
राष्ट्रीय

कूचबिहार में ग्रामीणों ने सीमा बाड़ के लिए दी जमीन, BSF को सुरक्षा ढांचे के लिए भूमि हस्तांतरण तेज

Bengal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.