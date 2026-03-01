Kanpur में हैवानियत की हद: युवक ने ईंट से पीट-पीटकर डॉग को मार डाला, देखकर दहल गए लोग

कानपुर। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने बेजुबान डॉग पर ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर उसे बेरहमी से मार डाला। हमले की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार किए गए वार से कुत्ते की आंखें तक बाहर निकल आईं। घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व पशु प्रेमी कर्नलगंज थाने पहुंच गए।