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Kanpur में हैवानियत की हद: युवक ने ईंट से पीट-पीटकर डॉग को मार डाला, देखकर दहल गए लोग

Kanpur Dog Killing Case:कानपुर के कर्नलगंज क्षेत्र में एक युवक ने बेजुबान डॉग पर ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर उसे बेरहमी से मार डाला। हमले से डॉग की आंखें बाहर निकल आईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश फैल गया।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Mar 13, 2026

कानपुर। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने बेजुबान डॉग पर ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर उसे बेरहमी से मार डाला। हमले की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार किए गए वार से कुत्ते की आंखें तक बाहर निकल आईं। घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व पशु प्रेमी कर्नलगंज थाने पहुंच गए।

अचानक ईंट से हमला, तड़प-तड़प कर हुई मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी युवक ने अचानक डॉग पर ईंट से हमला शुरू कर दिया। लगातार कई वार करने से डॉग गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के दौरान उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वह दर्द से तड़पता रहा। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद लोगों में गुस्सा, थाने का घेराव

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पशु प्रेमी कर्नलगंज थाने पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि बेजुबान जानवर के साथ इस तरह की क्रूरता करने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

पुलिस ने शुरू की जांच, गिरफ्तारी की मांग

स्थानीय लोगों ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी आक्रोश बना हुआ है और लोग आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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Updated on:

13 Mar 2026 09:48 pm

Published on:

13 Mar 2026 09:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur में हैवानियत की हद: युवक ने ईंट से पीट-पीटकर डॉग को मार डाला, देखकर दहल गए लोग

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