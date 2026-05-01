राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात: मई से 60% महंगाई भत्ता, जून के वेतन में जुड़कर मिलेगा लाभ

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2026 को ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 2 प्रतिशत डीए वृद्धि की घोषणा की थी। केंद्र ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया था। राज्य सरकार की परंपरा रही है कि केंद्र द्वारा डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी होने के बाद ही वह अपने कर्मचारियों के लिए भी समान वृद्धि का आदेश जारी करती है। इसी क्रम में अब यूपी सरकार ने भी प्रक्रिया तेज कर दी है।