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Kanpur Weather:4-5 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज: बूंदाबांदी से राहत, उमस भरी गर्मी करेगी परेशान

Kanpur Weather Update:कानपुर मंडल में 4-5 मई को हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन उमस बनी रहेगी। सुबह नरम धूप और बादल रहेंगे, जबकि तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी संभव है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

May 01, 2026

सांकेतिक फोटो

कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के मुताबिक आने वाले दिनों में जहां तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा, वहीं 4 और 5 मई को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। सुबह और शाम के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन दोपहर में गर्मी का असर बरकरार रह सकता है।

सुबह नरम धूप के साथ दिखेंगे बादल

अब मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलता नजर आएगा। सुबह के समय तेज धूप के बजाय हल्की और नरम धूप देखने को मिलेगी। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे धूप का असर कम होगा और मौसम कुछ हद तक सुहावना महसूस होगा। सुबह की ठंडी हवा लोगों को राहत दे सकती है। हालांकि, जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, बादलों की आवाजाही के बावजूद गर्मी का असर बढ़ सकता है और उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है।

गर्म हवाओं की रफ्तार में बढ़ोतरी

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में गर्म हवाओं की गति में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हवा की रफ्तार करीब 1 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि यह तेज आंधी जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन गर्म हवाएं वातावरण को और अधिक गर्म बना सकती हैं। दिन के समय चलने वाली ये हवाएं उमस को बढ़ाने में भी भूमिका निभाएंगी, जिससे लोगों को असहजता महसूस हो सकती है और गर्मी का प्रभाव अधिक लगेगा।

तापमान में होगा क्रमिक इजाफा

आने वाले दिनों में दिन के तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने के आसार हैं। हालांकि तापमान सामान्य के आसपास या उससे थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन उमस और बादलों के कारण लोगों को गर्मी अधिक महसूस होगी। रात के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे-धीरे होगा, जिससे लोगों को मौसम के इस उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए और आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।

4-5 मई को बारिश के आसार

कानपुर मंडल में 4 और 5 मई को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बादल घिरे रह सकते हैं और हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। यह बारिश भले ही ज्यादा तेज न हो, लेकिन इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। गर्मी से परेशान लोगों को इससे थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, यह राहत अस्थायी हो सकती है और बारिश के बाद उमस बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी।

उमस भरी गर्मी रहेगी बरकरार

बारिश की संभावना के बावजूद उमस भरी गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। वातावरण में नमी बढ़ने के कारण चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। खासकर दिन के समय पसीना और असहजता अधिक महसूस होगी। ऐसे में लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। मौसम में बदलाव के इस दौर में स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि उमस और गर्मी मिलकर शरीर पर असर डाल सकती हैं।

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Updated on:

01 May 2026 12:54 pm

Published on:

01 May 2026 12:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Weather:4-5 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज: बूंदाबांदी से राहत, उमस भरी गर्मी करेगी परेशान

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