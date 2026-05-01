Kanpur Weather:4-5 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज: बूंदाबांदी से राहत, उमस भरी गर्मी करेगी परेशान

कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के मुताबिक आने वाले दिनों में जहां तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा, वहीं 4 और 5 मई को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। सुबह और शाम के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन दोपहर में गर्मी का असर बरकरार रह सकता है।