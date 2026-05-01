Kanpur News:विदेश भेजने के नाम पर छात्र से 1.5 लाख की ठगी, मुंबई पहुंचा तो एजेंट गायब, मुकदमा दर्ज

अभिषेक 21 अप्रैल को ट्रेन से मुंबई पहुंचा। वहां फखरुद्दीन द्वारा बताए गए व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन न तो कोई व्यक्ति मिला और न ही कोई कागजात। इसी बीच आरोपी का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। ठगी का अहसास होने पर अभिषेक वापस कानपुर लौट आया। घर लौटकर जब उसने फखरुद्दीन से रकम वापस मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया और धमकी देने लगा। परेशान होकर अभिषेक ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त से की। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर रावतपुर थाने में फखरुद्दीन अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।