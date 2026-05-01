Kanpur News:डी-फार्मा के नाम पर 2.5 लाख की ठगी, थमाई फर्जी डिग्री, धमकी के बाद FIR दर्ज

प्रमाणपत्र पर संदेह होने पर जब सरिता ने उसे साइबर कैफे में चेक कराया तो पता चला कि डिग्री पूरी तरह फर्जी है। शिकायत करने पर आरोपी सुकांत ने कहा कि डिग्री असली है और शिवली रोड टिकरा के पास अस्पताल चलाने वाले गजेन्द्र सिंह से बात करने को कहा। जब पीड़िता ने गजेन्द्र सिंह को फोन किया तो उसने “लखनऊ से ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, जल्द हो जाएगा” कहकर टालमटोल कर दी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया।