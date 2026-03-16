Weather Update: पहले चढ़ेगा पारा, फिर बरसेंगे बादल… बांदा के मौसम को लेकर नया पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए खेतों में चल रहे कार्यों की योजना बनाएं। बारिश की संभावना को देखते हुए फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करना लाभदायक रहेगा।वहीं आम लोगों को भी दोपहर की तेज धूप से बचाव करने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर इस सप्ताह बांदा में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा और गर्मी के बीच बारिश की संभावना के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलता रहेगा।