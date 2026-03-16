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Weather Update: पहले चढ़ेगा पारा, फिर बरसेंगे बादल… बांदा के मौसम को लेकर नया पूर्वानुमान

Banda Weather Update :इस सप्ताह मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को हल्की बारिश के आसार हैं, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

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बांदा

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Avanish Kumar

Mar 16, 2026

Today weather : बांदा में इस सप्ताह मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले सात दिनों में जिले का अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत हल्की गर्मी के साथ होगी, जबकि दोपहर के समय तेज धूप लोगों को गर्मी का एहसास करा सकती है। हालांकि बीच-बीच में बादलों की आवाजाही के कारण मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस सप्ताह तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा, लेकिन दोपहर के समय तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो सकती है। मार्च के महीने में धीरे-धीरे गर्मी बढ़ने के साथ ऐसे बदलाव सामान्य माने जाते हैं।

शुक्रवार और शनिवार को बारिश की संभावना

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। यदि बारिश होती है तो तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल सकती है। बादलों के कारण कई इलाकों में मौसम कुछ समय के लिए सुहावना भी हो सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार स्थानीय वायुमंडलीय बदलावों के चलते बादल बनने की स्थिति बन रही है, जिसके कारण सप्ताह के अंत में बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है।

किसानों और आम लोगों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए खेतों में चल रहे कार्यों की योजना बनाएं। बारिश की संभावना को देखते हुए फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करना लाभदायक रहेगा।वहीं आम लोगों को भी दोपहर की तेज धूप से बचाव करने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर इस सप्ताह बांदा में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा और गर्मी के बीच बारिश की संभावना के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलता रहेगा।

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Published on:

16 Mar 2026 08:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / Weather Update: पहले चढ़ेगा पारा, फिर बरसेंगे बादल… बांदा के मौसम को लेकर नया पूर्वानुमान

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