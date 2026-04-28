UP में भीषण गर्मी का कहर: बांदा 47.6° के साथ सबसे गर्म, रेड अलर्ट जारी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में 41.2 डिग्री, मुजफ्फरनगर में 40.6 डिग्री और अलीगढ़ में 42.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। खेतों में काम कर रहे किसानों और मजदूरों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। वही भीषण गर्मी का सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा है। दोपहर 12 से 4 बजे तक बांदा, झांसी और प्रयागराज के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। बांदा जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि ओपीडी में रोज 80-90 मरीज सिर्फ गर्मी से जुड़ी बीमारियों के आ रहे हैं।