Kanpur News: 14 किमी का चक्कर खत्म! ट्रांसगंगा सिटी से सीधे जुड़ेगा कानपुर, दूरी होगी सिर्फ 4 किमी

पुलों के निर्माण के बाद कानपुर नगर की वीवीआईपी रोड सीधे ट्रांसगंगा सिटी से जुड़ जाएगी। इससे मौजूदा लगभग 14 किलोमीटर की दूरी घटकर करीब 4 किलोमीटर रह जाएगी।इसके साथ ही गंगा बैराज पर लगने वाले भारी जाम से भी लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पुलों में 30 मीटर के कुल 140 स्पैन बनाए जाएंगे। प्रत्येक पुल पर 8.50 मीटर चौड़ा वाहन मार्ग होगा और एक ओर लगभग 11.50 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बनाया जाएगा। इसके अलावा करीब 470 मीटर लंबे एप्रोच रोड का भी निर्माण किया जाएगा।विशेषज्ञों का मानना है कि पुल बनने के बाद ट्रांसगंगा सिटी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को नई गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।