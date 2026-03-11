Kanpur Weather:सुबह तेज धूप, शाम को बादलों की दस्तक… अब बढ़ेगी गर्मी

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के अनुसार कानपुर मंडल और आसपास के जिलों में सुबह से ही तेज धूप निकलने के आसार हैं। जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धूप का असर और तेज होगा। इसके कारण लोगों को दोपहर के समय गर्मी का एहसास अधिक हो सकता है। सुबह और देर शाम हल्की ठंडक जरूर बनी रह सकती है, लेकिन दिन में मौसम पूरी तरह से गर्म होने की ओर बढ़ रहा है। क्षेत्र में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं की गति सुबह करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है, जो दोपहर तक बढ़कर 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इन हवाओं के कारण वातावरण में नमी कम होगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।