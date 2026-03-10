Kanpur News: 43 बंडल भेजे, जौनपुर पहुंचे 36, CCTV ने खोल दी पूरी कहानी

पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेन्द्र नाथ चौधरी ने बताया कि 2 मार्च 2026 की रात वरुणा ट्रांसपोर्ट कंपनी से 43 बंडल माल जौनपुर भेजा गया था। जब जौनपुर में माल की गिनती की गई तो उसमें सात बंडल कम पाए गए। इस पर ट्रांसपोर्ट संचालक ने मामले की जांच कराई। जांच के दौरान ट्रांसपोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में रात के समय तीन युवक परिसर से माल निकालकर एक ऑटो में ले जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।