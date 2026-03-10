कौन है क्रिकेटर अमित मिश्रा की पत्नी, जिन्होंने पति पर लगाया शोषण का आरोप

गरिमा तिवारी कानपुर की रहने वाली एक प्रोफेशनल मॉडल हैं। उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। वे बिरहाना रोड इलाके में रहती हैं। गरिमा ने मॉडलिंग करती हैं और इससे अपनी कमाई करती थीं। वे काफी समय से इस प्रोफेशन में सक्रिय थीं, लेकिन हाल के आरोपों और मानसिक परेशानियों के कारण उन्होंने मॉडलिंग छोड़ दी है। गरिमा और अमित मिश्रा की मुलाकात 2019 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों के बीच लगभग तीन साल का रिश्ता चला, जिसके बाद 26 अप्रैल 2021 को कानपुर क्लब में उनकी शादी हुई। गरिमा का कहना है कि शादी के बाद उनके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना शुरू हो गई।