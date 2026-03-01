क्रिकेटर अमित मिश्रा के खिलाफ पत्नी ने दर्ज कराया केस, बोली- मुझसे बीमारी में भी संबंध बनाए

गरिमा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति शराब पीकर कई बार उनके साथ मारपीट करते थे और उन्हें कई बार खाना तक नहीं दिया जाता था। उन्होंने बताया कि बीमारी के समय भी पति ने उनका ख्याल नहीं रखा और जबरन संबंध बनाने का दबाव डालते थे। विरोध करने पर उन्हें पीटा जाता था। इतना ही नहीं, मॉडलिंग से होने वाली उनकी कमाई भी उनसे छीन ली जाती थी और कई बार ससुराल वालों ने दबाव बनाकर उनके खाते से अपने खातों में पैसे ट्रांसफर कराए। आपको बता दें अमित मिश्रा IPL में राजस्थान का हिस्सा रहे हैं। उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू नहीं हुआ है।