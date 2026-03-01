Kanpur News: APK फाइल भेजकर 1.27 करोड़ की साइबर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित ने आरटीओ चालान समझकर एक फाइल पर क्लिक कर दिया, जिसके बाद साइबर अपराधियों ने मोबाइल को हैक कर उसका एक्सेस हासिल कर लिया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित के मोबाइल नंबर का सिम स्वैप कर लिया और ऑनलाइन बैंकिंग अपने नियंत्रण में लेकर पीड़ित के विभिन्न बैंक खातों से कुल 1,27,85,779 रुपये की धनराशि धोखाधड़ी से निकाल ली। घटना के बाद पीड़ित ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और उसी दिन साइबर क्राइम थाना कानपुर नगर में लिखित तहरीर दी।