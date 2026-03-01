Kanpur News: फूलों की बरसात, गुलाल की बौछार, नगर निगम गेस्ट हाउस में महापौर संग सजी होली की महफिल

महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि होली रंगों और उल्लास का त्योहार है, जो समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति की विशेषता यह है कि यहां मनाए जाने वाले सभी त्योहार लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने और सामाजिक एकता को मजबूत करने का कार्य करते हैं। होली का पर्व भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है और समाज में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देता है।उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों को एक-दूसरे से मिलने और खुशियां साझा करने का अवसर मिलता है, जिससे समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है।