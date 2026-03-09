Kanpur News:पुजारी की नॉनवेज खाते फोटो से भड़का गुस्सा, मंदिर पहुंचे लोगों ने पुजारी को पीटा, वीडियो वायरल

रावतपुर के केशवपुरम स्थित भूतेश्वर मंदिर में प्रशांत गिरी उर्फ गोलू पंडित पुजारी और महंत हैं। वह मंदिर परिसर में बने कमरे में ही रहते हैं। दो दिन पहले उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उन्हें कथित रूप से नॉनवेज खाते हुए दिखाया गया।हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि फोटो असली है या एडिट की गई है, लेकिन फोटो सामने आते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बताते हुए पुजारी को मंदिर से हटाने की मांग शुरू कर दी।