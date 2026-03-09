9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:भारत की जीत से झूम उठा कानपुर, होली के बाद दिखा दिवाली जैसा जश्न

India T20 World Cup Win:टी-20 विश्वकप फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद कानपुर में जबरदस्त जश्न मनाया गया। शहरभर में आतिशबाजी हुई, लोगों ने तिरंगा लहराकर नारे लगाए। क्रिकेट प्रेमियों ने इसे देश के लिए गर्व और खुशी का पल बताया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 09, 2026

कानपुर। टी-20 क्रिकेट विश्वकप के फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश के साथ कानपुर में भी जश्न का माहौल छा गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के लगातार दूसरी बार खिताब जीतते ही शहर में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। होली की खुशियां अभी थमी भी नहीं थीं कि सड़कों पर दिवाली जैसा नजारा दिखाई देने लगा।

शहरभर में आतिशबाजी, सड़कों पर उतरे क्रिकेट प्रेमी

रविवार देर रात कल्याणपुर, रावतपुर, गोविंद नगर, किदवई नगर, सिविल लाइंस, तिलक नगर, हर्ष नगर, शास्त्री नगर, बर्रा और फूलबाग समेत कई इलाकों में लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया। युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर “भारत माता की जय” और “हम हैं विश्व चैंपियन” के नारे लगाए। शास्त्री नगर और फूलबाग समेत कई स्थानों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर लोगों ने फाइनल मुकाबले का सामूहिक आनंद लिया। दिन में मंदिरों में भी टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई थीं।

बधाई देने वालों की लगी रही भीड़

भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव के जाजमऊ स्थित आवास पर भी बधाई देने वालों की भीड़ लगी रही। उनके कोच कपिल पांडे ने टीम की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए जश्न मनाया। इधर ग्रीन पार्क स्टेडियम के छात्रावास में भी खिलाड़ियों ने जीत का उत्सव मनाया। ऐमराल्ड गार्डेन में भी लोगों ने पटाखे छोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया।

प्रशंसकों ने कहा यह जीत हर भारतीय के लिए गर्व का पल

क्रिकेट प्रशंसक अपूर्व, शुभांक, ईशान और मृदुल ने बताया कि भारतीय टीम की यह जीत हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने जिस आत्मविश्वास और संघर्ष के साथ फाइनल मुकाबला जीता, उसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।वही उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित उत्तर प्रदेश टी-20 लीग के चेयरमैन संजय कपूर ने टीम को बधाई देते हुए इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 विश्व कप 2022

टी20 वर्ल्डकप 2024

T20 World Cup 2026

वुमन टी20 वर्ल्ड कप 2024

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 01:14 am

Published on:

09 Mar 2026 01:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:भारत की जीत से झूम उठा कानपुर, होली के बाद दिखा दिवाली जैसा जश्न

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

Kanpur News: कागजों में कारोबार,असल में फर्जी खेल,2 करोड़ की जीएसटी चोरी उजागर

कानपुर

Kanpur News: गंगा मेला से पहले ट्रैफिक का मास्टर प्लान, VIP रोड बंद, इन रास्तों से होकर गुजरेंगे वाहन

कानपुर

Kanpur News:तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से जीजा की मौत, साला गंभीर, डंपर चालक हुआ फरार

कानपुर

Kanpur News:डिजिटल ठगों से बचने का अलर्ट, 9 से 15 मार्च तक मनाया जाएगा डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह

कानपुर

Kanpur News:तहसील परिसर में चप्पलों से पिटा वैज्ञानिक, महिला-बेटियों ने कार से खींचकर की पिटाई, वीडियो वायरल

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.