Kanpur News:भारत की जीत से झूम उठा कानपुर, होली के बाद दिखा दिवाली जैसा जश्न

रविवार देर रात कल्याणपुर, रावतपुर, गोविंद नगर, किदवई नगर, सिविल लाइंस, तिलक नगर, हर्ष नगर, शास्त्री नगर, बर्रा और फूलबाग समेत कई इलाकों में लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया। युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर “भारत माता की जय” और “हम हैं विश्व चैंपियन” के नारे लगाए। शास्त्री नगर और फूलबाग समेत कई स्थानों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर लोगों ने फाइनल मुकाबले का सामूहिक आनंद लिया। दिन में मंदिरों में भी टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई थीं।