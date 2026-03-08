Kanpur News:तहसील परिसर में चप्पलों से पिटा वैज्ञानिक, महिला-बेटियों ने कार से खींचकर की पिटाई, वीडियो वायरल

कानपुर के घाटमपुर तहसील परिसर में शनिवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक महिला और उसकी दो बेटियों ने झांसी में तैनात फॉरेंसिक साइंस विभाग के वैज्ञानिक की चप्पलों और लात-घूंसों से पिटाई कर दी। इस मारपीट का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वैज्ञानिक की तहरीर पर महिला और उसकी दोनों बेटियों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।