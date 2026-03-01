Kanpur News: 24 करोड़ की सरकारी जमीन की ‘डील’ रद्द, डीएम की सख्ती से खुला बड़ा खेल

प्रशासनिक जांच में सामने आया कि सिविल लाइंस स्थित नजूल ब्लॉक 14 के प्लॉट संख्या 3 (भूखंड संख्या 14/59ए) को नियमों के विपरीत निजी बिल्डर के पक्ष में बेच दिया गया था। यह जमीन मूल रूप से वर्ष 1982 में के.सी. बेरी, तरंग बेरी, नीरज बेरी और विकास बेरी के नाम भवन निर्माण प्रयोजन के लिए पट्टे पर आवंटित की गई थी। नजूल मैनुअल के अनुसार ऐसे पट्टों की अवधि सीमित होती है और समय-समय पर उसका नवीनीकरण कराना जरूरी होता है। लेकिन जांच में पाया गया कि संबंधित पट्टाधारकों ने वर्षों तक न तो लीज रेंट जमा किया और न ही पट्टे का नवीनीकरण कराया।