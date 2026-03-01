6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News: 24 करोड़ की सरकारी जमीन की ‘डील’ रद्द, डीएम की सख्ती से खुला बड़ा खेल

Nazul Land Scam:कानपुर के सिविल लाइंस में लगभग 24.77 करोड़ रुपये की नजूल जमीन को नियमों के खिलाफ निजी बिल्डर को बेच दिया गया था। जांच में मामला सामने आने पर डीएम ने बिक्री रद्द कर जमीन को दोबारा सरकारी खाते में दर्ज कराने का आदेश दिया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 06, 2026

कानपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में करोड़ों की सरकारी नजूल जमीन को नियमों को दरकिनार कर निजी बिल्डर को बेचने का मामला सामने आया है। जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए जमीन पर सरकारी पुनर्प्रवेश (री-एंट्री) का आदेश जारी कर दिया। करीब 24 करोड़ 77 लाख रुपये कीमत वाली यह जमीन अब दोबारा सरकारी खाते में दर्ज कर ली जाएगी।

बेशकीमती जमीन का अवैध सौदा उजागर -

प्रशासनिक जांच में सामने आया कि सिविल लाइंस स्थित नजूल ब्लॉक 14 के प्लॉट संख्या 3 (भूखंड संख्या 14/59ए) को नियमों के विपरीत निजी बिल्डर के पक्ष में बेच दिया गया था। यह जमीन मूल रूप से वर्ष 1982 में के.सी. बेरी, तरंग बेरी, नीरज बेरी और विकास बेरी के नाम भवन निर्माण प्रयोजन के लिए पट्टे पर आवंटित की गई थी। नजूल मैनुअल के अनुसार ऐसे पट्टों की अवधि सीमित होती है और समय-समय पर उसका नवीनीकरण कराना जरूरी होता है। लेकिन जांच में पाया गया कि संबंधित पट्टाधारकों ने वर्षों तक न तो लीज रेंट जमा किया और न ही पट्टे का नवीनीकरण कराया।

बिना अनुमति बिल्डर को बेच दी जमीन -

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सीता बेरी के उत्तराधिकारियों ने वर्ष 2012 में एसए बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि विक्रय पत्र में जमीन को फ्रीहोल्ड बताया गया, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में इसे फ्रीहोल्ड करने का कोई प्रमाण नहीं मिला। सबसे अहम बात यह रही कि जमीन की बिक्री से पहले कलेक्टर की अनुमति भी नहीं ली गई, जो नजूल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए अनिवार्य होती है।

डीएम ने दिया सरकारी पुनर्प्रवेश का आदेश -

मामले का खुलासा उपजिलाधिकारी सदर, सहायक प्रभारी अधिकारी नजूल और तहसीलदार सदर की संयुक्त जांच में हुआ। रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने नजूल मैनुअल के प्रावधानों के तहत भूखंड पर सरकारी पुनर्प्रवेश का आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार लगभग 24.77 करोड़ रुपये कीमत वाली यह जमीन अब फिर से अनावंटित सरकारी भूमि के रूप में दर्ज होगी। इसके रखरखाव और नियंत्रण की जिम्मेदारी सहायक प्रभारी अधिकारी नजूल और तहसीलदार सदर को संयुक्त रूप से सौंपी गई है।

#USStrikesVenezuelaमें अब तक

Kanpur News: 24 करोड़ की सरकारी जमीन की ‘डील’ रद्द, डीएम की सख्ती से खुला बड़ा खेल

Kanpur News:ईरान के समर्थन में प्रदर्शन, ट्रंप-नेतन्याहू की तस्वीरों पर चलकर जताया विरोध

Kanpur News:रेलवे टेक्नीशियन ने फांसी लगाकर दी जान, डायरी में लिखा,‘मम्मी-पापा माफ करना’

Kanpur News:सब्जी लेने निकले अधेड़ की नाले में मिली शव,जांच में जुटी पुलिस

Kanpur News:हमें मारने की धमकी दी गई’ कहकर युवक ने बनाया आखिरी वीडियो, फिर लगा ली फांसी

Kanpur News:होली की खुशियां मातम में बदलीं, नाली में मिला सब्जी विक्रेता का शव

Kanpur News:जेल की सलाखों के बीच छलका भाई-बहन का स्नेह, तिलक लगाते ही नम हुईं आंखें

Kanpur News: भाई दूज पर अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर

Kanpur News: रंग, मुखौटे और कानपुरिया ठाठ, होली पर सड़कों पर उतरी मस्ती की बारात

Kanpur News:मासूमों की होली, सपनों की टोली, अनाथ बच्चों संग डीएम ने खेली होली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 08:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: 24 करोड़ की सरकारी जमीन की ‘डील’ रद्द, डीएम की सख्ती से खुला बड़ा खेल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:ईरान के समर्थन में प्रदर्शन, ट्रंप-नेतन्याहू की तस्वीरों पर चलकर जताया विरोध

कानपुर

Kanpur News:रेलवे टेक्नीशियन ने फांसी लगाकर दी जान, डायरी में लिखा,‘मम्मी-पापा माफ करना’

कानपुर

Kanpur News:सब्जी लेने निकले अधेड़ की नाले में मिली शव,जांच में जुटी पुलिस

कानपुर

Kanpur News:हमें मारने की धमकी दी गई’ कहकर युवक ने बनाया आखिरी वीडियो, फिर लगा ली फांसी

कानपुर

Kanpur News: शिवालय में खिला रंगों का गुलाल, नसीम सोलंकी ने फूलों से खेली होली

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.