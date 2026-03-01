Kanpur News:होली की खुशियां मातम में बदलीं, नाली में मिला सब्जी विक्रेता का शव

चकरपुर निवासी रामसगुन पाल होली के दिन बाजार से लौटे थे। परिजनों के अनुसार, वह पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक शराब का सेवन कर रहे थे। गुरुवार देर रात करीब एक बजे मोहल्ले के लोगों ने उन्हें घर के बाहर नाली में औंधे मुंह पड़ा देखा। काफी देर तक कोई हरकत न होने पर पड़ोसियों ने उनके बड़े भाई रामनयन पाल को सूचना दी। आनन-फानन में परिजन उन्हें लाला लाजपत राय अस्पताल (हैलट) लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।