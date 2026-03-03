Kanpur News:शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म,आरोपी गिरफ्तार

रावतपुर के एक मोहल्ले की रहने वाली पीड़िता के मुताबिक, उसकी मुलाकात केशवपुरम निवासी आशीष पांडेय उर्फ सागर से एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। वहीं पर दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर साझा किए, जिसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। आरोपी ने युवती को अपने विश्वास में ले लिया और शादी का वादा किया। आरोपी आशीष ने युवती को धोखे से एक निजी होटल में बुलाया। वहां शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को डराने के लिए उसके अश्लील वीडियो और फोटो सार्वजनिक करने की धमकी भी दी।