Kanpur News:होली पर चढ़ेगा पारे का रंग, चटक धूप के साथ धूल भरी हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें

रात का पारा -मौसम विभाग के आकलन के अनुसार, इस बार दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। सुबह की हल्की गुलाबी ठंड अब बीते दिनों की बात होने वाली है। रात में भी पारे में विशेष गिरावट नहीं होगी, जो इस बात का संकेत है कि अब ग्रीष्म ऋतु धीरे-धीरे अपने पैर पसार रही है। हालांकि,अगले तीन दिनों तक बारिश या बड़े मौसमी उलटफेर की कोई संभावना नहीं है। आसमान में ऊंचे बादलों की आवाजाही तो दिख सकती है, लेकिन वे बारिश करने में सक्षम नहीं होंगे। होली का त्योहार बिना किसी व्यवधान के संपन्न होगा।