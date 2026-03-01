Kanpur News:मिडिल-ईस्ट में रह रहे जिले के लोगों की खोज में जुटा प्रशासन, जारी किए संपर्क नंबर

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संभावित आपात स्थिति में त्वरित संपर्क और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। संबंधित नागरिकों से अपना नाम, पासपोर्ट संख्या, वर्तमान देश व शहर का विवरण, स्थानीय संपर्क नंबर, भारत में स्थायी पता, परिजन का मोबाइल नंबर तथा अपनी वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार सही और पूर्ण जानकारी मिलने से किसी भी आपात परिस्थिति में तत्काल समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। मांगी गई सूचना dmkap@nic.in पर ईमेल के माध्यम से अथवा संबंधित तहसील या उपजिलाधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जा सकती है। प्रशासन ने सभी से समय पर जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है।