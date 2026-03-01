Kanpur News:कार-बाइक टक्कर के बाद सड़कों पर तांडव, वीडियो वायरल, 3 गिरफ्तार

रास्ते में सचेंडी के रायपुर क्षेत्र के पास कार से एक बाइक सवार को टक्कर लग गई। आरोप है कि इसके बाद कुछ युवकों ने बाइक से कार का पीछा शुरू कर दिया। घबराकर चालक धीरज ने रफ्तार बढ़ा दी। जब कार कल्याणपुर के बंबा रोड पर पहुंची, तभी सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कल्याणपुर निवासी बाइक सवार बबलू शर्मा को मामूली चोटें आईं। टक्कर के बाद बाइक कार के नीचे फंस गई, जिससे वाहन आगे नहीं बढ़ सका।