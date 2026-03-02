Kanpur News:जानिए क्यों 3 मार्च को बाबा आनंदेश्वर के दर्शन पर रहेगा विशेष विराम

ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर परिसर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। मंदिर के पुजारी और सेवक वैदिक परंपराओं के अनुसार मंदिर की साफ-सफाई करेंगे। इसके उपरांत बाबा आनंदेश्वर का विधिवत जलाभिषेक, पूजन और विशेष आरती कराई जाएगी। प्रशासन के मुताबिक, सभी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद शाम करीब 7:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट पुनः खोल दिए जाएंगे। शाम के समय दर्शन व्यवस्था बहाल होने के बाद भोग आरती कराई जाएगी। भोग आरती के उपरांत निर्धारित समय पर कपाट बंद किए जाएंगे, जिसके बाद पुनः दर्शन की व्यवस्था रहेगी। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे घोषित समय-सारिणी के अनुसार ही मंदिर आएं और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।