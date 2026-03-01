Kanpur News: नाले में मिला था कंबल में लिपटा युवती का शव,पति पर हत्या का आरोप

परिजनों का आरोप है कि 26 फरवरी को आकृति के साथ फिर से मारपीट की गई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर घर से लगभग 500 मीटर दूर नाले में फेंक दिया गया। पहचान छिपाने के लिए शव के ऊपर पत्थर भी रखे गए थे। आरोप है कि घटना के बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट कर दी गई, जबकि आकृति के सोने-चांदी के लाखों रुपये के जेवर भी गायब हैं।