Kanpur News: पिचकारी बोलेगी बेधड़क! होली पर पानी की बंपर सप्लाई, शहर में मचेगी रंगों की धूम

जलकल जीएम आनंद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 160 पानी के टैंकर रिजर्व में रखे गए हैं। शहर की बस्तियों में सुबह से ही टैंकरों के जरिए जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। सीधी जलापूर्ति वाले नलकूपों को न्यूनतम रेस्ट देते हुए लगातार चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रेशर बना रहे और पानी हर गली-मोहल्ले तक पहुंचे। तेज प्रेशर से पानी की सप्लाई की जाएगी, जिससे लोग खुलकर रंग खेल सकें। होली खेलने वालों के लिए जरूरत पड़ने पर विशेष रूप से टैंकर भेजे जाएंगे।जलापूर्ति से जुड़ी किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए जलकल कार्यालय के कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की तैनाती रहेगी, वहीं जोनवार क्विक रिस्पांस टीमें भी 24 घंटे मुस्तैद रहेंगी।