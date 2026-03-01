Kanpur News: एमबीबीएस में दाखिले का झांसा देकर 5.75 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज

सुनील कुमार ने बेटी के दाखिले को लेकर संपर्क किया तो आरोपी ने सीट आरक्षित करने के नाम पर चार लाख रुपये की मांग की। 21 फरवरी को सुनील ने अपने मित्र अभिषेक कुमार के खाते से कटिहार मेडिकल कॉलेज के खाते में 25 हजार रुपये ट्रांसफर कराए। इसके महज 11 मिनट बाद उसी खाते से अलकरीम ट्रस्ट (फॉर मैनेजमेंट कैटेगरी ओनली) के खाते में 3.75 लाख रुपये भेज दिए गए। रकम जमा होने के बाद आरोपी ने 22 फरवरी को पटना, बिहार बुलाकर एलॉटमेंट लेटर देने का आश्वासन दिया। सुनील के पटना पहुंचने पर आरोपी ने दोपहर 2:45 बजे अपना व्यक्ति भेजने की बात कही, लेकिन देर शाम तक कोई नहीं पहुंचा। इसी दौरान मोबाइल संदेश के जरिए 3.50 लाख रुपये और जमा करने की मांग कर दी गई।