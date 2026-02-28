Kanpur News: छात्रावास के कमरे में झूलती मिली बीएससी नर्सिंग छात्रा, फोन न उठने पर खुला राज

काजल ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घबराकर प्रबल मौके पर पहुंचा और छात्रावास के गार्ड की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। आराध्या का शव दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका मिला। गार्ड ने तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। कमरे की तलाशी में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।