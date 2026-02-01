Kanpur News:8 लाख की लूट से खुली 1600 करोड़ की परतें, बड़ा कैश सिंडिकेट बेनकाब, 6 गिरफ्तारी

वारदात 16 फरवरी की है। जाजमऊ निवासी टेनरी कारोबारी महफूज के लिए कैश कैरियर का काम करने वाले वासिद और अरशद बैंक से रुपये लेकर जा रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया, तमंचे की बट से हमला किया और रकम लूट ली। हैरानी की बात यह रही कि घायलों ने पहले 25 लाख, फिर 12 लाख और अंत में 8 लाख रुपये लूट की बात कही। एक समय तो उन्होंने लूट से ही इनकार कर दिया। इसी विरोधाभास ने पुलिस को शक की सुई गहराई तक घुमाने पर मजबूर कर दिया।