27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:8 लाख की लूट से खुली 1600 करोड़ की परतें, बड़ा कैश सिंडिकेट बेनकाब, 6 गिरफ्तारी

Kanpur Cash Syndicate:महज आठ लाख की लूट की जांच में 1600 करोड़ के कैश सिंडिकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने नेटवर्क की परतें उधेड़ते हुए अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 27, 2026

कानपुर के श्याम नगर में हुई महज 8 लाख रुपये की लूट ने ऐसा कैश नेटवर्क उजागर किया है, जिसने पुलिस से लेकर जांच एजेंसियों तक को चौंका दिया। मामूली दिखने वाली इस वारदात की परतें खुलीं तो ढाई साल में करीब 1600 करोड़ रुपये की नकद निकासी का चौंकाने वाला खेल सामने आ गया। पुलिस ने इस मामले में अब्दुल रहमान,शुभान खान, लारेब सिद्दीकी, मो. जीशान समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि यासीन और मुजाहिद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।

बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया था अंजाम -

वारदात 16 फरवरी की है। जाजमऊ निवासी टेनरी कारोबारी महफूज के लिए कैश कैरियर का काम करने वाले वासिद और अरशद बैंक से रुपये लेकर जा रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया, तमंचे की बट से हमला किया और रकम लूट ली। हैरानी की बात यह रही कि घायलों ने पहले 25 लाख, फिर 12 लाख और अंत में 8 लाख रुपये लूट की बात कही। एक समय तो उन्होंने लूट से ही इनकार कर दिया। इसी विरोधाभास ने पुलिस को शक की सुई गहराई तक घुमाने पर मजबूर कर दिया।

जांच में बड़ा खुलासा -

पड़ताल के दौरान सामने आया कि उसी दिन फूलबाग स्थित आईडीबीआई बैंक से 3.20 करोड़ रुपये की नकद निकासी हुई थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच महफूज और उसके करीबियों के 12 बैंकों के 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपये नकद निकाले गए। इनमें केवल आईडीबीआई बैंक के 14 खातों से ही 850 करोड़ रुपये की निकासी दर्ज मिली। खातों में कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर की 10 इंटरप्राइजेज से बड़ी रकम ट्रांसफर होने के सबूत मिले हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी की आशंका -

पुलिस कमिश्नर के अनुसार, इतनी बड़ी नकद निकासी सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी या अन्य संदिग्ध गतिविधियों की ओर इशारा करती है। जांच में यह भी सामने आया कि जीएसटी से छूट लेने के लिए एपीएमसी सर्टिफिकेट हासिल कर फर्म को कृषि क्षेत्र से जुड़ा दिखाया गया। वहीं, 10 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर STR (सस्पिशस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट) न बनाने को लेकर बैंकों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

क्या बोले पुलिस आयुक्त -

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि बैंक लेन-देन के तकनीकी विश्लेषण में करोड़ों रुपये की संदिग्ध नकद निकासी का खुलासा। मुख्य आरोपी महफूज के 68 खातों से ₹1600 करोड़ कैश (विड्रॉल) की जांच जारी।इस मामले में बैंक स्तर पर संभावित लापरवाही,कर चोरी एवं संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों के दृष्टिगत आयकर विभाग,जीएसटी विभाग,प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी सूचित किया जाएगा, ताकि वे अपने-अपने स्तर से विस्तृत जांच सुनिश्चित कर सकें।प्रकरण की विवेचना प्रचलित है तथा अन्य संबंधित तथ्यों की गहन जांच की जा रही है।जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 08:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:8 लाख की लूट से खुली 1600 करोड़ की परतें, बड़ा कैश सिंडिकेट बेनकाब, 6 गिरफ्तारी

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:एक कॉल, सात बजे का डर और कानपुर सेंट्रल पर हाई अलर्ट,सूचना निकली भ्रामक

कानपुर

आसमान में मौसम का महासंग्राम: तीन-तीन चक्रवात, सक्रिय विक्षोभ और 176 किमी की तूफानी जेट स्ट्रीम से हलचल तेज

कानपुर

Kanpur News:‘कोडीन सीरप किंग’ की 9.50 करोड़ की सल्तनत सील, इनोवा से बैंक खाते तक जप्त

कानपुर

संडे बना ‘रजिस्ट्री डे’: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुलेंगे दफ्तर, बिना छुट्टी निपटाएं प्रॉपर्टी का काम

कानपुर

Kanpur News:शराब न देने पर सेल्समैन और साथी की पिटाई, एक की मौत

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.