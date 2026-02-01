Azamgarh News: आजमगढ़ के चर्चित हत्याकांड में आया फैसला, आरोपियों को मिली उम्रकैद



यह मामला 16 अगस्त 2019 का है। ग्राम बरोही फतेहपुर निवासी किरन सिंह ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही अंकित सिंह ने जमीन विवाद के चलते उनके पति अवनीश सिंह पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर थाना बिलरियागंज में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।