Azamgarh News: 1 मार्च को आना है आजमगढ़ तो जान लें नया रूट, रहेगा डाइवर्जन



जारी निर्देशों के मुताबिक, वाराणसी एवं जौनपुर से एनएच-128 के रास्ते आने वाले वाहन कोटिला होते हुए कस्बा रानी की सराय और सेमरा अंडरपास के मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। वहीं, आजमगढ़ से जौनपुर और वाराणसी की ओर जाने वाले वाहनों को सेमरा अंडरपास से होकर कस्बा रानी की सराय और कोटिला मार्ग से निकाला जाएगा।

इसके अलावा भंवरनाथ की दिशा से आने वाले वाहनों को भी सेमरा अंडरपास, कस्बा रानी की सराय और कोटिला मार्ग के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। यातायात विभाग ने लोगों से निर्धारित समय के दौरान डायवर्जन व्यवस्था का पालन करने, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सहयोग करने और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है