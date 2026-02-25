Azamgarh News: सुबह सुबह तड़तड़ाईं गोलियां, 50 हजार के इनामिया का हुआ एनकाउंटर



गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने पशु तस्करी और चोरी की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों की पहचान वसीम और भुटेली उर्फ करिया के रूप में हुई है, जिनकी तलाश जारी है।

पुलिस का कहना है कि नसीम के खिलाफ हत्या के प्रयास, गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है।