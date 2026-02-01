प्रेमिका की रुक जाए शादी इसलिए भेजी थी जौनपुर कोर्ट को उड़ाने की धमकी, आरोपी को ATS ने आजमगढ़ से पकड़ा

यूपी एटीएस की जांच में उसके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और सोशल मीडिया अकाउंट होने की बात भी सामने आई है। इसके साथ ही आरोपी के ईमेल अकाउंट को खंगालने के बाद उसमें कई अन्य स्थानों को उड़ाने की धमकी देने की जानकारी ड्राफ्ट में सेव होने की जानकारी भी मिली है। फिलहाल, एटीएस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे गहनता से पूछताछ जारी है।