कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर गरमाई सियासत, ओपी राजभर बोले- राहुल जब भी बोलते हैं, भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं

ओपी राजभर ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "राहुल गांधी चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं और उसे गलत बताते हैं, जबकि चुनाव आयोग की ही बदौलत वह सांसद हैं। ऐसे में अगर वे आयोग की गलती की वजह से चुनाव जीते हैं, तो पहले इस्तीफा दे दें और उसके बाद मैदान में आएं। एक तरफ वे सांसद भी रहेंगे और दूसरी तरफ आरोप भी लगा रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा भारत को दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा करते रहते हैं और हमेशा भारत को बदनाम करने में लगे रहते हैं।"