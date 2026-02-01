कानपुर से खुला बरेली के मिलावटी पनीर का राज, एफएसडीए ने मारा छापा, पनीर-खोया नष्ट, हजारों किलो सरसों तेल सीज

एक दिन पहले कानपुर नगर में 786 किलो घटिया पनीर पकड़ा गया था। जांच में तार बरेली से जुड़े। पता चला कि यह पनीर बरेली सब्जी मंडी स्थित रौनक ट्रेडर्स से 150 रुपये किलो के हिसाब से भेजा गया था। सूचना मिलते ही बरेली में भी छापा पड़ा। दुकान पर 580 किलो संदिग्ध पनीर अपायकर हालत में मिला। एक नमूना सील कर बाकी पूरा माल बुलडोजर के नीचे नष्ट करा दिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पनीर बदायूं जिले के बिधुलिया गांव से खरीदा जाता था। कई नाम सामने आए हैं। खाद्य विभाग ने बदायूं अफसरों को भी अलर्ट कर दिया है। अब सप्लाई चेन की कड़ी-कड़ी खंगाली जा रही है।