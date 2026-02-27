अब छात्रों को एआई-रोबोटिक्स और ड्रोन लैब से मिलेगी हाईटेक उड़ान… बरेली के इस कॉलेज में चार आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ

कार्यक्रम में ब्रिगेडियर गगनदीप सिंह, YSM और छावनी बोर्ड के नामित सदस्य डॉ. वैभव जायसवाल सहित कई अधिकारी, शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। आयोजन सादगीपूर्ण होते हुए भी प्रभावशाली रहा। अधिकारियों ने कहा कि सैन्य अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का यह संगम छात्रों को आत्मविश्वासी और सक्षम बनाएगा। कैंट क्षेत्र के इस प्रतिष्ठित संस्थान में हाईटेक लैब की शुरुआत से यह साफ हो गया है कि अब बरेली में भी शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगी। तकनीक आधारित शिक्षा से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं, स्टार्टअप और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। शिक्षकों और अभिभावकों ने इस पहल को भविष्य की जरूरत बताते हुए सराहा। छात्रों का कहना था कि अब वे भी रोबोट बनाना और ड्रोन उड़ाना सीख सकेंगे।