होली पर नहीं चलेगा हुड़दंग… ड्रोन की नजर में रहेगा शहर, खुफिया टीमें एक्टिव, SSP ने दिया सख्त संदेश

तीन दिन पहले पुलिस-प्रशासन ने शहर के संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक की थी। बैठक में आपसी सौहार्द बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहार भाईचारे का संदेश देता है, इसलिए सभी लोग मिल-जुलकर इसे शांतिपूर्वक मनाएं। एसएसपी अनुराग आर्य रोजाना गूगल मीट के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों से समीक्षा कर रहे हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में होलिका दहन स्थलों का निरीक्षण करें और पुराने विवादों का पहले ही निस्तारण कर लें। डायल 112 के रिकार्ड के आधार पर विवादित स्थलों की सूची तैयार कर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।