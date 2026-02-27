सुरक्षा को मिली सुपर स्पीड… बरेली पुलिस के बेड़े में 16 नई यूपी-112 स्कॉर्पियो शामिल, एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी

कार्यक्रम में एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान, एसपी साउथ अंशिका वर्मा और सीओ प्रथम आशुतोष शिवम समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी ने साफ कहा कि नई गाड़ियों के बेड़े में शामिल होने से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम में बड़ा सुधार होगा। किसी भी वारदात या हादसे की सूचना मिलते ही यूपी-112 की टीमें अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मौके पर पहुंचेंगी। पुलिस का मानना है कि तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्कॉर्पियो गाड़ियां अपराधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाएंगी। शहर से लेकर देहात तक गश्त तेज होगी। चेन स्नेचिंग, लूट, सड़क झगड़ों और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में तत्काल हस्तक्षेप संभव होगा। अब सूचना और एक्शन के बीच की दूरी घटेगी।