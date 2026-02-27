होली पर घर जाने की चिंता खत्म… बरेली रूट पर दौड़ेंगी नई स्पेशल ट्रेनें, खाली सीटों की पूरी लिस्ट जारी

पूर्वोत्तर रेलवे की लिस्ट चौंकाने वाली है। जिन ट्रेनों में वेटिंग की मार पड़ रही है, उन्हीं रूट की स्पेशल गाड़ियों में सैकड़ों बर्थ खाली पड़ी हैं। 05045 लालकुआं–राजकोट स्पेशल में 1 मार्च को एसी थर्ड और स्लीपर में 370-370 बर्थ खाली। 15 मार्च को स्लीपर में 464 बर्थ उपलब्ध। 05301 मऊ–अंबाला कैंट स्पेशल में 5 मार्च को एसी क्लास में अच्छी खासी सीटें खाली हैं और 19 मार्च को स्लीपर समेत सभी श्रेणियों में बर्थ उपलब्ध है। 05005 बढ़नी–अमृतसर स्पेशल में 4 मार्च को 566 स्लीपर बर्थ, 18 मार्च को 578 बर्थ खाली है। 05023 गोमती नगर–खातीपुरा स्पेशल में 3 मार्च को स्लीपर में 579 बर्थ उपलब्ध है। 05060 लालकुआ–कोलकाता स्पेशल में 5 मार्च को एसी और स्लीपर क्लास में भरपूर सीटें हैं। 04021 गोरखपुर–नई दिल्ली स्पेशल में 28 फरवरी को एसी क्लास में ढेरों सीटें खाली हैं। 04513 गोरखपुर–चंडीगढ़ स्पेशल में 27 फरवरी को एसी सेक्शन में पर्याप्त बर्थ उपलब्ध हैं।