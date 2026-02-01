चूका चेकपोस्ट पर टाइगर रिजर्व का संविदाकर्मी 5 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार… ट्रक छोड़ने के बदले मांगी थी रिश्वत

शिकायत मिलते ही एंटी करप्शन बरेली मंडल की टीम सक्रिय हो गई। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में योजना बनाकर जाल बिछाया गया। तय रणनीति के तहत जैसे ही आरोपी ने 5,000 रुपये उत्कोच के रूप में लिए, टीम ने मौके पर ही दबोच लिया। कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई। चूका वार्डर चेकपोस्ट सीमा पर प्रमुख जांच बिंदु है। यहां रिश्वत मांगने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रकों की आवाजाही के दौरान अवैध वसूली की चर्चाएं पहले भी रही हैं, लेकिन इस बार शिकायत प्रमाण सहित सामने आई और टीम ने सीधी कार्रवाई कर दी।